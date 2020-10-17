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İzmir'de Fransa'nın Ermenistan politikası protesto edildi

İZMİR HABERLERİ  | 17.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban: - "Fransa, bu vahşilikleri gör artık. Ya haklı Azerbaycan'ın yanında yer al ve işgalci Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesini söyle ya da AGİT Minsk Grubu'ndan çekil"

İZMİR (AA) - İzmir'deki çok sayıda derneğin yer aldığı Can Azerbaycan Platformu, Fransa'nın Ermenistan'ı destekleyen politikalarını, İzmir Fahri Konsolosluğu önünde toplanarak protesto etti.

Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla Kordon'da yer alan Fransa İzmir Fahri Konsolosluğu binası önünde bir araya gelen platform üyeleri, saygı duruşunda bulundu, iki ülkenin milli marşlarını okudu.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban, Ermenistan'ın 27 Eylül'de ateşkesi ve uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğini, terör ve işgalciliği bir devlet politikası haline getirdiğini, 30 yıla yakın süredir Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence şehrine balistik füzeler ve misket bombalarıyla yapılan saldırıda aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu çok sayıda sivilin şehit olduğunu hatırlatan Kurban, "Üzülerek görmekteyiz ki savaş suçu işleyen, yasaklanmış balistik füze ve silahlar kullanan Ermenistan'ın bu insanlık dışı saldırılarını bazı yabancı ülkeler görmezlikten gelmekte, saldıran ile saldırıya uğrayanı ayırt edemeyecek şekilde tarafsızlıklarını yitirmektedirler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu konuda öncülük yapmaktadır." dedi.

Kurban, Fransa tarafından sergilenen tutumun Ermenistan'ın terörist tavırlarına cesaret verdiğini belirterek, "Tek suçları kendi topraklarında yaşamak olan insanlara karşı Ermenistan propagandasını destekleyen eylem ve açıklamalarda bulunan Macron'un tarafsızlığını yitirdiği için AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlığından derhal uzaklaştırılması gerekmektedir." dedi.

"Ermenistan'ın çocuk katili olduğunu tüm dünya görsün." diye konuşan Kurban, şöyle devam etti:

"Fransa, bu vahşilikleri gör artık. Ya haklı Azerbaycan'ın yanında yer al ve işgalci Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesini söyle ya da AGİT Minsk Grubu'ndan çekil. Ermenistan sivil insanlarımıza acımadan saldırıyor. Adalet istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi her vicdan sahibi devletin Azerbaycan'ın yanında yer almasını istiyoruz."

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsa Ambarcı ve Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Teşkilat Başkanı Gürsel Özdemir de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alacağına inandıklarını ifade ettiler.

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