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İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 12.02.2020 19:04 | Son Güncelleme

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, 26 yaşındaki bir kadın banyoda ölü bulundu.

Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıllık evli olduğu belirtilen Büşra Erkan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler ve yakınları, genç kadını banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erkan'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan ve eve gelen Büşra Erkan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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