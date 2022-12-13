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İzmir'de geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

42 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Dikili ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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