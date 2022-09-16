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İzmir'de geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı, 49 göçmen yakalandı

16.09.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı, 49 göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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