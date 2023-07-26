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İzmir'de geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.07.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri anlaşılan 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

LASTİK BOTTA 18 KİŞİ YAKALANDI, KOYDA MAHSUR KALAN 16 DÜZENSİZ GÖÇMEN DE KURTARILDI

Öte yandan Foça açıklarında durdurulan hareket halindeki lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçede karadan ulaşımı olmayan Leventler Koyu'ndan yardım talebinde bulunan 16 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik gemisiyle kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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İzmir Foça Seferihisar sahil güvenlik

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