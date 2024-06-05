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İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA AA
05.06.2024 08:20
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yusuf G. (25) yönetimindeki 45 ANB 763 plakalı motosiklet ile H.Ç. (43) idaresindeki 45 ABH 034 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Mahallesi, 4232 Sokak'ta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf G, buradaki tedavisinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hafif tiraci aracın sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kazayı ve çevredeki vatandaşların toplanmasını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Karabağlar motosiklet kaza

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