İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilgili ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin destekleriyle Kınık, Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında 5, 12, 17 ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

