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İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

12.10.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otoyolu'nda, tedavi için özel bir hastaneye giden kanser hastalarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Mustafa E. idaresindeki 09 EG 008 plakalı midibüs, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün, kanser tedavisi gören hastaları Aydın'dan İzmir'deki özel bir hastaneye götürdüğü öğrenildi.

İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

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