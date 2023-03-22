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İzmir'de hayatını kaybeden "yılın hekimi" için tören düzenlendi

22.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Kovid-19 salgını nedeniyle emekliliğini 2 kez erteleyerek yoğun bakım sorumluluğu görevine devam eden, geçen sene "yılın hekimi" seçilen ve pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzm. Dr. Nagihan Altıncı Karahan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Dr. Karahan'ın 34 yıldır görev yaptığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, çok sayıda meslektaşı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksun, törende yaptığı konuşmada, Nagihan Karahan'ın sadece anestezinin değil tüm hastanenin hocası olduğunu, herkese elinin dokunduğunu belirtti.

Aksun, Karahan'ın özverisi ve çalışkanlığıyla hep anılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece kalp cerrahisinin kurulması değil bu hastanede pek çok ilklere imza atmıştır. Hastanemize onlarca mekanik ventilatörün kazandırılmasını sağlamıştır. Yoğun bakımların organizasyonu, ameliyathanenin kurulması, Kovid-19 döneminde bütün organizasyonun yapılmasında bire bir çalışmıştır. O dönemde emekliliği gelmesine rağmen 'bırakıp gidemem bu şartlarda' diyerek emekliliğini ertelemiştir. Ne gariptir ki Kovid-19 yoğun bakımını kapattığımız ve acil servis yoğun bakıma devrettiğimizin ertesi günü yani pazartesi günü kaybettik. Onun öğrencileri, yetiştirdiği yüzlerce insan ve uzmanlar olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Nagehan Hoca vefatının olduğu gün bile ameliyathanede çalışarak görevini sonlandırdı."

"ÇOK FIRÇASINI YEDİM"

Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp de Karahan'ın kendisinin de hocası olduğunu belirterek, "Çok fırçasını yedim. İyi ki yemişim, keşke olsaydı yine fırça atsaydı. İnsan yetiştirmek hiç kolay bir şey değil. Nagehan Abla, işin mutfağından hiç çıkmadan yıllarca hocalık yaptı bize. Pek çok insan yetiştirdi." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ise kendilerine örnek olan hocaların sayısının azaldığını söyleyerek, Dr. Nagehan Karahan'ı rahmetle ve minnetle anacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından dualar okundu, Karahan'ın tabutuna karanfiller bırakıldı.

Uzm. Dr. Nagihan Altıncı Karahan'ın cenazesi bugün İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınacak namazın ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Karahan, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda İzmir'de "yılın hekimi" seçilmiş, ödülünü Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.

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