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İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

22.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak, Alsancak, Göztepe, Balçova ve İnciraltı gibi hareketli sahil bölgelerinde küçük çocukların çeşitli bahanelerle vatandaşları oyalayarak hırsızlık yaptıkları yönündeki ihbarların yoğunlaşması üzerine çalışma başlattı.

Çocukları azmettirdiği değerlendirilen 5 kişinin kimliklerini belirleyen ekipler, Alsancak bölgesinde 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde 20 cep telefonu bulundu.

Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, daha sonra 17 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda örgüt lideri olduğu belirtilen N.E'nin (38) evinde 23 cep telefonu, silah ve bu silaha ait 73 adet mermi, arama yapılan diğer adreslerde ise uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca ve 9 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden N.E'nin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklandı.

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