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İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

16.05.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dört Eylül Mahallesi Sabunhane Caddesi'nde aralarında husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Saklak (39) silahla yaralandı.

Otomobille Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Saklak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

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