YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

17.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güldan Teker Ay (33) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'ndeki kavşakta, Ebuzer Baran'ın (27) kullandığı 35 AY 117 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücüler ile Fatma Uğraşır (39), Beyza Topçu (29) ve Tuba Baran, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadıArkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadı
PARTNER"Zor bir dönemden geçiyoruz""Zor bir dönemden geçiyoruz"
Mısır'ın "Uşabti" heykelcikleri İzmir'de ilk kez ziyarete açıldıMısır'ın "Uşabti" heykelcikleri İzmir'de ilk kez ziyarete açıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir Ödemiş

İzmir Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:24
Yatsı
20:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.