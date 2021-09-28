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İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü

28.09.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, inşaat halindeki binanın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Camikebir mahallesinde yapımı süren inşaatta çalışan Ferhat Temel (41), henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattan düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırılan Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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