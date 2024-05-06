YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kaçak 13,5 ton tütün ve 2 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de kaçak 13,5 ton tütün ve 2 bin litre etil alkol ele geçirildi

AA AA
06.05.2024 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki ilçede düzenlenen operasyonda 13,5 ton kaçak tütün, 2 bin litre etil alkol ile kaçak sigara ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ve Karabağlar ilçelerinde 3 depo ve 2 araca baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda kaçak 13,5 ton kıyılmış tütün, 2 bin 22 litre etil alkol, 5 milyon 821 bin 200 sigara yapımında kullanılan filtre, 1 milyon 80 bin boş makaron, 167 bin içi dolu makaron, 4 bin 320 ambalaj, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 70 paket nargile tütünü, 50 içki yapımında kullanılan aroma, 2 imalatta kullanılan makine ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldıKars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldı
Nilüfer’de hıdırellez coşkusuNilüfer’de hıdırellez coşkusu
Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildiDenizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık Tütün operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 7 Mayıs Salı

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
21:45
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.