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İzmir'de kaçak yakalanan 2 ton canlı midye denize bırakıldı

23.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaçak yakalanan 2 ton canlı midye denize bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 2 ton canlı beyaz midye, denize bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.C'nin Yeni Şakran Sahili'nde yasa dışı midye avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskında çuvallar içerisinde 2 ton beyaz midye ele geçirildi. Canlı olduğu tespit edilen midyeler doğal yaşam alanı olan sulara bırakıldı.

Şüpheli N.C'ye 11 bin 110 lira ceza kesildi.

İzmir'de kaçak yakalanan 2 ton canlı midye denize bırakıldı

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