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İzmir'de kadına şiddete "kırmızı kod" hassasiyeti

İZMİR HABERLERİ  | 15.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: - "Kadına şiddet ihbarlarını terör olayı gibi ele alıyoruz, trafik, narkotik, asayiş kim olursa olsun hatta terör ekibimiz bile olay yerine gidiyor" - "Bunun sonuçlarını da almaya başladık. İzmir'de kadın cinayetlerinde çok ciddi düşüşler var"

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'de kadına şiddet olaylarıyla ilgili ihbarlar terör olayı gibi "kırmızı kodla" tanımlanırken, ihbarlara 1 dakika gibi kısa sürede müdahale edilmeye çalışılıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle birlikte gelen ihbarların öneminin belirlendiği bir yazılım geliştirildi. Yazılım sayesinde gelen ihbarlar önemine göre ekiplere değişik renklerde iletilmeye başlandı.

Kadına şiddet ve aile içi şiddet olaylarına terör olayıyla aynı hassasiyetle yaklaşılıp "kırmızı kod" ile ekiplere iletiliyor.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile de ihbarın yeri kısa sürede tespit edilip, olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor.

Olaya 1 dakika gibi kısa sürede müdahale edilmesi sağlanırken, alınan tedbir ve "kırmızı kod" hassasiyetiyle birlikte 2,5 aylık sürede 2 kadın cinayeti gerçekleşti.

- "Bize gelen kadına şiddet ihbarları 'kırmızı kod' olarak görülüyor"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda yürütülen çalışmalarla son dönemde bu alanda olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Kadına yönelik şiddeti birinci öncelik olarak aldıklarını kaydeden Aşkın, "Bize gelen kadına şiddet ihbarları 'kırmızı kod' olarak görülüyor. Bunu terör olayı gibi ele alıyoruz ve en yakın ekibimiz, trafik, narkotik, asayiş kim olursa olsun olay yerine gidiyor. Geçenlerde bir ilçe emniyet müdürümüz bizzat kendisi bir kadının hayatının kurtarılmasına vesile oldu." dedi.

Kadına şiddete 1 dakika içinde müdahale hedefiyle çalıştıklarını, bunun sonuçlarını da almaya başladıklarını aktaran Aşkın, "İzmir'de kadın cinayetlerinde çok ciddi düşüşler var. Bu yıl 2,5 aylık bir süreyi geçirdik, 2 kadın cinayeti oldu ikisinin de faillerini hemen yakaladık." diye konuştu.

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İzmir İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kadına şiddet kırmızı kod

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