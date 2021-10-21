İzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde günlük kiralanan bir evde kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki günlük kiralık dairede uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Dairede, kokuya duyarlı dedektör köpek "Asil" ile yapılan aramada, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar bulundu.

Adreste bulunan Y.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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