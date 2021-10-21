YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

21.10.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde günlük kiralanan bir evde kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki günlük kiralık dairede uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Dairede, kokuya duyarlı dedektör köpek "Asil" ile yapılan aramada, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar bulundu.

Adreste bulunan Y.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
İzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulunduİzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu
Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca

İzmir Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:19
Öğle
13:01
İkindi
16:04
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.