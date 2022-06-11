YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

İzmir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

11.06.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki kahvehanenin bahçesinde dün akşam arkadaşlarıyla oyun oynayan Ahmet Aslan (35), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'deki silahlı kavgada bir kişi öldüİzmir'deki silahlı kavgada bir kişi öldü
Bitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyorBodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir silahlı saldırı

İzmir Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Osmangazi Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.