İzmir'de kaldıkları yurttaki karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Etiyopya'dan gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alınan 100 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Adnan Menderes Havalimanı'na 28 Mart'ta getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Cihannüma Kız Yurdu'na yerleştirilen 100 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Son sağlık kontrollerinin ardından yurtta kalanlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Tahliye edilenlerden Ahmet Taşkıran, yaptığı açıklamada, yurttan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Bana tatil gibi geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi bir 14 gün geçirdik." dedi.

