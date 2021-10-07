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İzmir'de kamyonetin akü kısmında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

07.10.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kamyonetin akü kısmında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, kamyonetin akü kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Ödemiş Narkotik Grup Amirliği, Bozdağ mevkisinde şüpheli bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, akü kısmında bez torba içinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki K.Ü, M.E. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

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