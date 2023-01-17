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İzmir'de kanser hastası nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

17.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde 6 yıl önce 24 yaşındaki kanser hastası Sibel Çelik'in nişanlısının evinde bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin bulunduğu evin yakılması olayına ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Almanya'da ağustos ayında yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen maktulün nişanlısı tutuklu Halil Y. ve tutuksuz sanık Selman Y, taraf avukatları, öldürülen Sibel Çelik'in annesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Selman Y'nin beratına karar verdi.

Heyet, Halil Y'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, "mala zarar verme" suçunun yakarak işlenmiş olması nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığa "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAY

İzmir'in Buca ilçesindeki üç katlı binanın zemin katında, 12 Temmuz 2016'da yangın çıkmıştı. Yangın söndürüldükten sonra 24 yaşındaki kanser hastası Sibel Çelik'in cesedi baza içinde bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumunun incelemesi sonucu Çelik'in bıçaklandığı, daha sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Olay sonrası kayıplara karışan Çelik'in nişanlısı Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, ağabeyi Selman Y. ise tutuklanmıştı. Olaya ilişkin firari Halil Y. ile Selman Y. hakkında dava açılmıştı.

Selman Y, yargılama sürecinde serbest bırakılırken, yurt dışına kaçtığı belirlenen Halil Y, başka bir adli olay nedeniyle Almanya'da yakalanmış ve geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye iade edilmişti. Halil Y. savunmasında suçlamaları reddetmişti.

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