YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

09.02.2021 19:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan Güllü (69) ve Şükrü Baydı (71) çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi.

Yaşlı çifti evde hareketsiz gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çiftten Güllü Baydı, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:02
Öğle
13:31
İkindi
16:23
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AK Partili Başdaş: "Konak’a iki yıldır bir çivi çakılmadı"

AK Partili Başdaş: "Konak’a iki yıldır bir çivi çakılmadı"

Gaziemir’in Amazonları yine zirvede

Gaziemir’in Amazonları yine zirvede

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Çiğli Belediyesinden çölyak ve fenilketonüri hastalarına glütensiz gıda desteği

Çiğli Belediyesinden çölyak ve fenilketonüri hastalarına glütensiz gıda desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.