İzmir'de kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Almanya'dan, Emek Mahallesi 7284 Sokak'ta ikamet eden kardeşini ziyarete gelen İ.Y. ile kardeşi K.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, mutfak bıçağıyla ağabeyi İ.Y'yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

K.Y. gözaltına alınırken suç aleti bıçak evin bahçesinde bulundu.

