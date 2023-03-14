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İzmir'de karısını öldüren sanık, eski suçları nedeniyle hakim karşısında

14.03.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde öldüren ve bu suçtan dolayı hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılan sanık, cinayet öncesinde yine eşine karşı işlediği "yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından asliye ceza mahkemesinde yargılanıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde tabancayla öldüren Kaffar Yeğin hakkında, cinayet öncesinde yine eşine karşı işlediği "yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından açılan davanın görülmesine başlandı.

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kaffar Yeğin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Öldürülen Hülya Şellavcı Yeğin'in yakınları, avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Kaffar Yeğin, evlendikten 4 ay sonra ayrılma kararı aldığını kaydetti.

Davaya konu olay günü karısının çalıştığı iş yerine gittiğini anlatan Yeğin, "Tehdit ettiğimi ise hatırlamıyorum. Müştekiye vurmadım, iş yerinde yürürken ayağım yerdeki kumaş parçalarına takıldı, dengemi kaybettim. Müşteki önümde yürüyordu, ona çarptım. Bana olayı yanlış anladığını söyledi, sinirlendi, el kaldırdı. Eline vurarak 'indir elini' dedim. Darptan bahsedilen budur." ifadelerini kullandı.

"ISRARLA ANNEMİ ARIYORDU"

Maktulün kızı Buse Aktürk, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Anneme attığı tüm mesajlara şahit oldum. Görüşmeleri annem anlattı. Telefon görüşmelerine de şahit oldum. Annem telefonu açmıyordu, ısrarla annemi arıyordu. Telefon numarasını görüyordum. Ayrıca bizi de tehdit de etmiştir. Ses kayıtları mevcuttur." dedi.

Müşteki avukatları, sanığın planladığı suçu işlediğini ve üst sınırdan ceza verilmesini istediklerini bildirdi.

"HÜLYA, KADES'İ ARAMAYA ÇALIŞTI"

Duruşmada ifade veren Hülya Şellavcı Yeğin'in iş arkadaşı E.Y, davaya konu olaya tanık olduğunu belirtti.

Sanığın olay günü iş yerlerine geldiğini anlatan E.Y, "Sanığın 'Bu böyle kalmayacak' şeklinde sözler sarf ettiğini duydum. Hülya, KADES'i (Kadın Destek Uygulaması) aramak için merdivenlere doğru gitti. Sanık da peşinden giderek tekme attı ve kolundan tuttu. Hülya bana KADES'i aramamı söyledi. Bunun üzerine sanık iş yerinden çıkıp gitti." dedi.

Duruşma, 23 Mart'a ertelendi.

OLAY

Hülya Şellavcı Yeğin, 22 Ekim 2022'de, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından, Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki iş yerinde tabancayla öldürülmüştü.

Cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştiren şüpheli, 8 Kasım'da Konak'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in avukatı ve damadı Ensar Aktürk, şüpheli hakkında uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 4 kez bildirimde bulunmalarına rağmen "tazyik hapsi" başvurusunun sonuçlanmadığını ileri sürmüş ve kayınvalidesinin ölümünde ihmali olduğunu iddia ettiği yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayette bulunmuştu.

Kaffar Yeğin hakkında, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla işyerinde yağma" ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Sanık hakkında, cinayet öncesinde yine eşine karşı işlediği "yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından hazırlanan iddianame de İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.

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cinayet Tehdit boşanma davası tabanca

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