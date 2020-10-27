YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kaybolan kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

İzmir'de kaybolan kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 27.10.2020 22:19 | Son Güncelleme

İzmir'de kaybolan kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatta elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokaktaki inşaatın önünden geçen kadın, içeriden "Yardım edin, sesimi duyan kimse yok mu?" diye ses duydu.

Kadın bunun üzerine bölgede yaşayan insanlara haber verdi.

İnşaat giren vatandaşlar elleri, ayakları bağlanmış ve kafasına çanta geçirilmiş bir kız çocuğu olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan kız çocuğunun 13 yaşında S.C. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye oradan da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kız çocuğunun yakınları tarafından öğlen saatlerinde kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ayva üretimini patlatacak gelişme
Ayva üretimini patlatacak gelişme
Ömrünü adadığı cam kaşıklarla dünyaya açıldı
Ömrünü adadığı cam kaşıklarla dünyaya açıldı
Özyurtlar Holding: Esenyurt, konut satışında 2020'nin de yıldızı olacak
Özyurtlar Holding: Esenyurt, konut satışında 2020'nin de yıldızı olacak
Teknokent’ten Mali Tabloları Yapay Zekayla Çözümleme Projesi
Teknokent’ten Mali Tabloları Yapay Zekayla Çözümleme Projesi
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Meteorolojiden yağmur uyarısı
Meteorolojiden yağmur uyarısı

İzmir Namaz Vakitleri 28 Ekim Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:27
Öğle
13:00
İkindi
15:56
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Çarşamba

Derman Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.