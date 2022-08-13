YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat gözaltına alındı

İzmir'de kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat gözaltına alındı

13.08.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçaklayan, kayınvalidesi ve kayınbiraderini ise tüfekle öldüren damat gözaltına alındı.

Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, S.A.G. kayınpederi Remzi Vatansever'in 2 torununu bahçede oynadıkları sırada gürültü yaptıkları gerekçesiyle darp etti.

Vatansever ile S.A.G. arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

S.A.G. yanında bulunan bıçakla kayınpederini vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Olayı gören Remzi Vatanseverin eşi Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever ile S.A.G. arasında da tartışma çıktı.

Evine giderek pompalı tüfeğini alan S.A.G, olay yerine dönerek kayınvalidesi ile kayınbiraderini yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bıçaklanarak ağır yaralanan Remzi Vatansever ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kayınpederini yaralayan, kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldüren şüpheliyi olay yerinde suç aletiyle gözaltına aldı.

Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandıİzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:
Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak beklediKarabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı pompalı tüfek

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:17
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:16
Yatsı
21:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Barın Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

En tehlikeli yiyecekler: Kalbinizi çürütüyor!

En tehlikeli yiyecekler: Kalbinizi çürütüyor!

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.