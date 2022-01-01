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İzmir'de kayıp olarak aranan kişi sazlıkta ölü bulundu

01.01.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kayıp olarak aranan kişi sazlıkta ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 Aralık'ta kamış toplamak için sazlığa gideceğini söyleyen Tahsin Karadana'dan (60) haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

İtfaiye ve deniz polisi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bir dere yatağındaki sazlıkta Karadana'nın cesedine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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