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İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti

22.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yapan sürücüye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamil Tunca Caddesi üzerine park ettiği servis aracının arka camında bakım yapan sürücü A.B'ye, bir otomobil çaptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücünün, park halindeki servis aracının arka camındaki kaplamayı düzelttiği sırada arkasından gelen bir otomobilin çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar görülüyor.

Kazada yaralanan sürücü A.B. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bornova güvenlik kamerası kaza

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