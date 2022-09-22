İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yapan sürücüye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamil Tunca Caddesi üzerine park ettiği servis aracının arka camında bakım yapan sürücü A.B'ye, bir otomobil çaptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücünün, park halindeki servis aracının arka camındaki kaplamayı düzelttiği sırada arkasından gelen bir otomobilin çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar görülüyor.

Kazada yaralanan sürücü A.B. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz