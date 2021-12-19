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İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

19.12.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde kaza yapan kamyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirtilen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İskele Mahallesi'nde evlerin bahçe duvarlarına çarparak duran bir kamyonun kasasında insanların olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyonun kasasında ve çevresinde 80 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yaralının olmadığı kazada, kamyon sürücüsü gözaltına alındı, göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

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