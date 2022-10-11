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İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

11.10.2022 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Topal'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, İngiliz Burnu mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Topal'ın öldüğünü belirledi.

Topal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İzmir Foça motosiklet kaza ölüm

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