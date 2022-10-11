İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Topal'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, İngiliz Burnu mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Topal'ın öldüğünü belirledi.

Topal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

