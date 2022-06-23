İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Erol Çam'ın (47) kullandığı 35 VLG 23 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi Güler Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Çam, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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