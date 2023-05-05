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İzmir'de kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

05.05.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtarak bir kişinin 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde ikamet eden C.A. evine gelen ve kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtan 4 kişinin 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını koruma altına alacakları bahanesiyle alıp kaçtıkları ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin M.C.A, S.Y, M.T.E. ve N.D. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların adresinde ziynet eşyaları ile 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, ziynet eşyaları C.A'ya teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı.

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dolandırıcılık İzmir jandarma

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