İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinin engellendiğini öne süren grup basın açıklaması yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Emlak Bankası konutlarında ikamet eden bir grup, basın açıklaması yaparak kentsel dönüşüm için hazırlanan imar plan notlarının ilçe belediye tarafından reddedilmesini protesto etti.

Konutların önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Nevzat Özkılıç, İzmir'deki depremin ardından Karşıyaka Belediyesinden 47 yıllık binaların yenilenmesi ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için imar durum belgesi istediklerini ifade etti.

İmar haklarının verilmesi için dilekçeyle başvuru yaptıklarını belirten Özkılıç, bu dilekçelerde yaklaşık 500 kişinin imzası olduğunu söyledi.

Bu süreçte 13 Mart'taki İzmir programı sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de konuyu görüştüklerini, sorunun çözümü için talimat verdiğini ileri süren Özkılıç, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığımız görüşmede referandum yapılması konusunda tavsiyede bulunmuştu. Ancak ilçe belediye başkanı, genel başkanına uymadı." dedi.

Karşıyaka Belediye Meclisinde imar plan notlarının ve itiraz dilekçelerinin reddedildiğini anlatan Özkılıç, "Bu karar halka rağmen alınmıştır. Bu kararı Kılıçdaroğlu da düşünmeli. Biz de bu süreci mahkemeye taşıyacağız." diye konuştu.