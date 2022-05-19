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İzmir'de kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı

19.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında Ş.T. (69) ile eşi N.T. (61) arasında tartıma çıktı. Ş.T. eşini bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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