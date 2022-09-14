İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynatıldığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kumar oynarken suçüstü yakalananlara para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerinde Ö.I. ve S.S'nin iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adreslere baskın düzenleyen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 91 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.



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