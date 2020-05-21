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İzmir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış

İZMİR HABERLERİ  | 21.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir’de bu gece kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı meydana gelecek. Açıklamada, "İzmir’de bu gece kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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