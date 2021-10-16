İzmir'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İpekçiler Mahallesi İşçiler Caddesi'nde altyapı çalışmalarından dolayı kazılıp toprakla kapatılan yolda, şiddetli yağışın ardından çukurlar oluştu. Bu sırada yoldan geçen bir aracın çukura saplandığı görüldü.

Tire-İncirliova kara yolunun Musalar ve Toparlar ayrımında ise yağış sonrası toprak kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı bölgede jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.



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