İzmir'de kuvvetli yağışın ardından yaralar sarılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de kuvvetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarının verdiği hasar, sular çekildikçe gün yüzüne çıkıyor.

Kent merkezinde 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış alan İzmir, sel sularına kapılıp yaşamını yitiren Hıdır Öztürk ve aynı araçtaki damadı Kaan Soydan'ın acısını yaşıyor.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) rakamlarına göre, ekiplerin yardımıyla 55 kişinin selden son anda kurtarıldığı kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Yağış anında ve sonrasında gelen yaklaşık 3 bin ihbar noktasına acil müdahale eden yetkililer, şimdi koordinasyon halinde İzmir'i selin izlerinden kurtarmaya ve ardında bıraktığı hasarları onarmaya çalışıyor.

- En büyük hasarı alan bölgelerden biri Menderes oldu

Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapılarak can veren Hıdır Öztürk ve Kaan Soydan'ın bulunduğu araç, iş makinalarının çalışmasıyla dere kenarına çıkarıldı. İZSU ekiplerinin deredeki ıslah çalışması sürüyor. Balaban Deresi'nde su tahliyesi ve köprüdeki araç geçişi de kontrollü olarak sağlanıyor.