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İzmir'de kuyumcu cinayeti şüphelisi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

AA AA
02.04.2024 10:38
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İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Tunca Caddesi'nde uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçileri, dün gece saatlerinde bir otomobili durdurdu.

Araç içerisindekilerin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bir kişiden şüphelendi.

Verilen kimlik bilgisinin kadına ait olduğunun fark edilmesi üzerine şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Emniyette parmak izi alınan şüphelinin, 19 Mart'ta kuyumcu Bekir Bozar'ın (68) otomobilde öldürülmesine ilişkin aranan F.B. (24) olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Bornova ilçesinde 19 Mart'ta silahla öldürülen Bekir Bozar'ın cesedi, 1 gün sonra park halindeki otomobilin bagajında bulunmuştu.

Olayla ilgili E.Ö, tutuklanmış, şüpheli ifadesinde, kendisinin otomobili kullandığını, F.B'nin Bozar'ı tabancayla öldürdüğünü, cesedi otomobilin bagajında bırakarak kaçtıklarını söylemişti.

F.B'nin cinayetin ardından Bozar'ın kuyumcu dükkanını soyduğu da tespit edilmişti.

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cinayet Kuyumcu İzmir Bornova

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