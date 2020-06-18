İzmir’de LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte ediliyor

İzmir’in Gaziemir ilçesinde belediye ekipleri, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Gaziemir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okulların dezenfekte edilmesi için harekete geçti. Belediye ekipleri bu kapsamda, okulların giriş kapısından başlayarak sınıfları, koridorları, kapı kollarını ve tuvaletleri dezenfekte etti. Ekiplerin, sınavın yapılacağı 20 Haziran öncesine kadar okulları dezenfekte edileceği belirtildi.

İlçe genelinde kamusal alanları belirli aralıklarla dezenfekte ettiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavına girecek öğrencilerimiz salgın nedeniyle çok farklı bir sınav deneyimi yaşayacaklar. Sınav stresi yaşayan öğrencilerimiz ve aileleri aynı zamanda virüs bulaşma kaygısıyla mücadele ediyorlar. Biz de ilçemizde sınav yapılacak okulları hijyenik hale getirerek çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda sınava girmesine destek olduk. Okullarımızı dezenfekte ederek çocuklarımızın ve ailelerimizin kaygılarını bir nebze de olsa gidermek istedik. Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na girecek öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.



