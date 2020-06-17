İzmir’de LGS’ye girecek öğrencilere tam destek

20 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 8. sınıf öğrencilerine ve velilere online olarak destek oluyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi 8. sınıf öğrencilerinin moral ve motivasyonunun yükseltilmesi için çalışma başlattı. 641 okulda gerçekleşecek olan sınavda, 69 bin 416 öğrencinin sınav heyecanı yaşayacağı öğrenilirken, müdürlük, alanında uzman isimlerle öğrenci ve velileri online eğitimlerde buluşturuyor.

Öğrencilerin sınavının başarılı ve stressiz geçmesi, velilerin sınava girecek öğrencilere yaklaşımı ve sınav sonrası tercih döneminde yapılması gerekenler hakkında bilgilerin aktarıldığı online eğitimler yoğun ilgi görüyor.

Her türlü destek sağlanıyor

Moral ve motivasyonun yükseltilmeye yönelik başlatılan eğitimlerin ilk konuğu sosyolog ve nefes eğitmeni Pınar Akgüney oldu. Akgüney eğitimlerde, ’sınav anında doğru nefes teknikleriyle duygu yönetimi’ konusunda öğrencilere nefes tekniklerini anlattı.

Çalışma kapsamında adaylarla buluşacak olan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da, "Sınava Doğru Stres Var, Panik Yok" konu başlığıyla 19 Haziran’da öğrencilere stresle başa çıkma yöntemlerini anlatacak.

Yine uzman eğitmenler öğrencilere, sınav döneminde nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda da destek sunacak. Aday öğrenciler yine, geçtiğimiz yıl sınava girmiş ve başarılı olmuş öğrencilerden de tavsiyeler alabilecek.

Öğrencilerin sağlıklı ve stressiz bir ortamda sınava girmeleri için tüm çalışmaların ve planlamaların tamamlandığını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin 20 Haziran’da katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tüm okullarda hazırlıklarımızı tamamladık. Sınav öncesinde, haziran ayı boyunca alanında uzman isimlerle çocuklarımızı buluşturarak onların sınava en iyi şekilde hazırlanmalarına destek oluyoruz. Öğrencilerimizi, geçen sene aynı yollardan geçmiş akranlarıyla bir araya getirerek onlara akran desteği sağlıyor, okullarda kurulan komisyonlar aracılığı ile okul öğretmenlerinden yardım almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi rahat olsun, sınav sürecinin başından sonuna kadar her noktayı büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Eğitimlerinin bir üst kademesine geçmek için tüm yıl özveriyle çalışan ve 20 Haziran’da sınava girecek olan tüm 8’inci sınıf öğrencilerimize başarılar dilerim."

