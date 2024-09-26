İzmir'de liman sahasında denize düşen otomobilin sürücüsü hastanede öldü

Alsancak Limanı'nda dün kullandığı otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan mühendis kadrosunda görevli Doruk Y. (40) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Doruk Y, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
OLAY
Alsancak Limanı'nda Doruk Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, bariyerleri aşarak denize düşmüştü.
Doruk Y, deniz polisi dalgıçları tarafından otomobilden çıkarılmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.