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İzmir'de metro ve tramvay çalışanları, uzlaşılmazsa 22 Ekim'de greve çıkacak

20.10.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral: - "Son saate kadar umudumuzu yitirmiyoruz. Arkadaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanları, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması halinde, Metro A.Ş. binası önüne asılan grev kararını 22 Ekim'de uygulayacak.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, AA muhabirine, Metro A.Ş ile yaptıkları 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından aldıkları grev kararını, 12 Ekim'de astıklarını hatırlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görevlendirdiği kurulla görüşmeler yaptıklarını ve çözümü Soyer'den beklediklerini ilettiklerini ifade eden Giral, bu süreçte hiçbir çalışanın zarar görmesini istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir halkı bir şekilde işine gidecek ancak greve giden arkadaşlar, maaşını alamayacak, sigortası yatmayacak bu durum ileride emekli maaşını etkileyecek. Ancak yasal süremiz doldu bu kararı vermezsek yetkimiz düşecek. Biz haklı taleplerimizin arkasındayız. Son saate kadar umudumuzu yitirmiyoruz. Metro A.Ş yönetim iyi niyetli olmadığımızı söyledi. Ancak biz son toplantıda 7 saat masada kaldık. Öyle bir niyetimiz olsa grev kararımızı son güne bırakmazdık. Biz son saate kadar umudumuzu yitirmiyoruz. Arkadaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz."

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