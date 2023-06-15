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İzmir'de miras kavgasında ağabeyini öldüren kişi gözaltına alındı

15.06.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde miras kavgası yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen kişi, ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Y.K. (41), miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen ağabeyi A.K'nin (53) Yenigün Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada tartışmaya başlayan kardeşlerden Y.K. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ağabeyine ateş edip ağır yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağabey A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen A.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri cinayet zanlısı Y.K'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

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cinayet İzmir kavga

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