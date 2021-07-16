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İzmir'de motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu ölen kadın defnedildi

16.07.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisi arayarak teslim olan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Hatun Güneş'in cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan anne Fatma Güneş ve yakınları tarafından alınan kadının cenazesi, Seferihisar Turabiye Camisi'ne getirildi.

Bir çocuk annesi Güneş'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seferihisar Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Güneş'in 9 yaşındaki çocuğu Kayra E. ile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Öte yandan, polisi arayarak Karabağlar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda teslim olan şüpheli Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Seferihisar Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, 3 aylık birliktelik sonrası ayrılmak isteyen Hatun Güneş ile barışmaya çalıştığını, olay günü barışma teklifini kabul etmediğini, barışsaydı öldürmeyeceğini ancak kendisini polisi aramakla tehdit etmesi nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlının ''uyuşturucu kullanmaktan'' suç kaydının olduğu belirtildi.

Seferihisar'da bir çocuk annesi Hatun Güneş, dün 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, Karabağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan polisi arayan Y.K, Güneş'i kendisinin öldürdüğünü söyleyip teslim olmuştu.

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