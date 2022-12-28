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İzmir'de mühürlü işletmelerde kumar oynayan 130 kişiye para cezası

28.12.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, daha önce mühürlenmiş işletmelere yapılan baskınlarda kumar oynadığı tespit edilen 130 kişiye para cezası kesildi.

İİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Yaka ve Beşyol mahalleleriyle Menderes ilçesindeki Kısık Mahallesi'nde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen adreslerde, mühürlerin bozulup içeriye girildiği ve yine kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, adreslere düzenlediği baskında 130 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilere toplam 236 bin 470 lira ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

İş yeri sahipleri İ.A, A.Ç. ve N.Ö. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür bozmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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İzmir kumar mühür jandarma

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