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İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan anne yaşamını yitirdi

11.12.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.

İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan anne yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki müstakil bir evde ikamet eden B.Ç. (20) ile annesi Fazile Ç. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan arbedede, annesinin başına sert bir cisimle vurup bıçaklayan B.Ç. olay yerinden kaçtı.

Daha sonra, bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç'nin yanına giden B.Ç, yaşananları itiraf etti.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, anne Fazile Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ç'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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cinayet Bornova anne

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