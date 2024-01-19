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İzmir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

AA AA
19.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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İzmir'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla, 784 bin 242 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İzmir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova ilçesindeki Asil Nadir İlkokulunda karne törenine katıldı.

Öğrencilere kitap hediye eden Vali Elban, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hangi görevde olursa olsun okullara geldiğinde öğrencilerle aynı heyecanı paylaştığını ifade etti.

Okullarda ara tatilin bugün başlayacağını hatırlatan Elban, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz ikinci döneme daha hazırlıklı, dinlenmiş olarak gelecekler. İkinci dönem de yine yoğun bir tempoyla hazirana kadar devam edecek. Onlardan dinlenmelerini, dışarı da vakit geçirmelerini, telefon ve tablet dışında da başka etkinliklere katılmalarını özellikle istedim. İnşallah böyle de geçirirler."

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Öğretmenlerimiz sınıflarında öğrencilerle buluşup birinci dönemin muhasebesini yaptıktan sonra karnelerini verdiler. 15 günlük bu dinlenme döneminden sonra ikinci dönem daha kaliteli, nitelikli, muhasebesi yapılmış bir anlayışla öğrencilerimizi tekrar okullarımızda ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir'de toplam 2 bin 965 okulda 784 bin 242 öğrenci bugün karne aldı. Öğrencilerle birlikte 54 bin 111 öğretmen de ara tatile çıktı.

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