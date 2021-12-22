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İzmir'de öldürdüğü kadını ormanlık alana atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

22.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de öldürdüğü kadını ormanlık alana atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedinin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmasına ilişkin hakkında "kasten öldürme, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezası istendi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2. duruşmaya sanık T.Ö.İ, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile avukatları Ergün Bademci ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcılık, sanık hakkında, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 10,5 yıl hapis cezası talep etti.

Sanık avukatları ise esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Duruşma, 1 Şubat'a ertelendi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki evinden 12 Şubat'ta ayrılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedi, 20 Şubat'ta Menderes ilçesindeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu.

Araştırmada Kınacı'nın T.Ö.İ'nin aracına bindiği belirlenmişti.

Seferihisar ilçesinde gözaltına alınan T.Ö.İ'nin ilk ifadesinde çıkan tartışma sırasında genç kadını öldürdüğünü söylemiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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