İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aktepe Mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın mahallede bulunan zeytin ve incir bahçelerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Mahalle muhtarı Yüksel Kaya, AA muhabirine, yangında yaklaşık 20 dekarlık alanın zarar gördüğünü aktardı.

